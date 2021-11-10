بالوثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

2021/11/10 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم

الاربعاء، عن إلغاء تنويع التعليم

الإحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في

المرحلة الإعدادية والعودة إلى ما كان

عليه التعليم سابقاً.

وبحسب إعمام من الوزارة إلى مديريات

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