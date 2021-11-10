التربية تصدر تعليمات العودة للعمل بنظام

2021/11/10 | 16:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلبة الراسبون بدرس أو درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تعليمات قرار إلغاء تنويع التعليم "الأحيائي والتطبيقي".

وذكر بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "الوزارة أعلنت تعليمات قرار إلغاء العمل بتنويع التعليم للمرحلة الإعدادية الفرع العلمي (الأحيائي والتطبيقي) والعودة إلى العمل بنظام التعليم الثانوي بفرعيه (العلمي والأدبي) الذي سيطبق اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2022- 2023".

وأضاف، أن "آلية القرار ستكون حسب التوصيات التالية: طلبة الصف الخامس العلمي (الإحيائي والتطبيقي) الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2021 – 2022، تعد لهم سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم إلى الفرع العلمي للعام الدراسي 2022- 2023".

وأشار إلى أن "طلبة الصف السادس العلمي (الأحيائي والتطبيقي) الراسبين في السنة الأولى للعام الدراسي 2022- 2023، يتم شمولهم بالخيارات المدرجة أدناه:

أ- الطلبة الراسبون بدرس أو درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات.

ب- اعتبار العام الدراسي 2022- 2023 سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي.

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