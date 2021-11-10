2021/11/10 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد حرس الحدود البولندي، اليوم الاربعاء، باحتجاز مواطن روسي بتهمة التواطؤ في الهجرة غير الشرعية من بيلاروس إلى بولندا.وجاء في بيان صدر عن الهيئة، “بتهمة التواطؤ في الهجرة غير الشرعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بولندا تعلن عن احتجاز مواطني 3 بلدان بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية المركز الخبري الوطني.

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