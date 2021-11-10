2021/11/10 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن علماء الأنثروبولوجيا اكتشافهم أول جمجمة لطفل من الجنس البشري القديم naledi Homo وهي جزئيا بحالة جيدة.وتم العثور على الجمجمة في أعماق منظومة كهوف “ريزينغ ستار” بجنوب إفريقيا.ووفق معطيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف جمجمة طفل عمرها 250 ألف عام داخل كهف المركز الخبري الوطني.

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