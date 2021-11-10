قيادة شرطة بغداد توضح بشأن تعرض احد منتسبيها الى ظلم (فيديو)

2021/11/10 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو حول تعرض احد منتسبي مركز شرطة المعامل الى ظلم من خلال تنفيذ امر قبض وتحري بحق احد المتهمين.

وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان، اليوم (10 تشرين الثاني 2021)، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد منتسبي مركز شرطة حسينية المعامل التابع الى قيادة شرطة بغداد مفاده انه تعرض الى ظلم من خلال تنفيذ امر قبض وتحري بحق احد المتهمين حسب ادعائه".

وأضاف البيان، ان "القيادة تود ان تطلع الرأي العام على حقيقة الامر حيث أن المنتسب الذي ظهر بمقطع الفيديو اقدم على الاعتداء على طفل اثناء ذهابه الى واجب امر القبض بالإضافة الى قيامه بتصرف يسيء الى سمعة الوظيفة".

واوضح، ان "قائد شرطة بغداد اطلع على مضمون الفيديو ولوجود شكوى من احد العوائل البغدادية التي تعرضت للاعتداء بسبب تصرف منسوبي المفرزة والتي عززت شكواها بمقطع فيديو يبين الإساءة الكبيرة التي حصلت اتجاههم من قبل المفرزة".

وتابع، ان "قائد الشرطة وجه بتشكيل مجلس تحقيقي والذي أفضى الى إحالة المفرزة الى محكمة قوى الأمن الداخلي لثبوت تهمة التجاوز غير المبرر على العائلة والطفل وتتحفظ القيادة على نشر مقطع الفيديو الذي حصل فيه تجاوز حفاظا على العائلة".

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