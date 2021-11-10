بالوثيقة.. التربية تصدر تعليمات الغاء التعليم 'الاحيائي والتطبيقي'

2021/11/10 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، التعليمات الخاصة بقرار الغاء تنويع التعليم "الاحيائي والتطبيقي".

وجاء في الوثيقة الصادرة من الوزارة، اليوم (10 تشرين الثاني 2021)، انه " تقرر الغاء العمل بتنويع التعليم للمرحلة الاعدادية الفرع العملي (الاحيائي والتطبيقي) والعودة الى العمل بنظام التعليم الثانوي بفرعيه (العلمي والادبي) الذي سيطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم 2022–2023، مع العمل باتلوصيات الاتية:

1- طلبة الصف الخامس العلمي "الاحيائي والتطبيقي" الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2021 – 2022، تعد لهم سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي للعام الدراسي 2022 – 2023 ".

2- طلبة الصف السادس العلمي "الاحيائي والتطبيقي" الراسبون في السنة الأولى للعام الدراسي 2022 – 2023 يتم شمولهم بالخيارات المدرجة وهي ..

أ – الطلبة الراسبون بدرس او درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات .

ب – اعتبار العام الدراسي 2022 – 2023 سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي".

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