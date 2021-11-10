مباحثات بين العامري ووزير الخارجية ومستشار الامن القومي حول تطورات الوضع السياسي في البلاد

2021/11/10 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي في مكتبه ببغداد.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه “بحث العامري معهم الوضع السياسي ونتائج الانتخابات وآلية الخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد بالاطر الدستورية والقانونية واللجوء الى الحوار والتهدئة”.

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