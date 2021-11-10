العامري يبحث مع فؤاد حسين والاعرجي آلية الخروج من الازمة السياسية الحالية

2021/11/10 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاربعاء، مع وزير الخارجية ومستشار الامن القومي، آلية الخروج من الازمة السياسية الحالية.وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

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