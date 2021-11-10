بالوثيقة.. محافظة بغداد ترسل بيانات المشمولين بقراري (315) و(337) إلى المالية

2021/11/10 | 17:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتنفيذ القرارين آنفي الذكر.

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