متظاهرون يتجمعون خارج منشأة للتخلص من النفايات في تونس

2021/11/10 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة تونسية احتجاجات ضد إعادة تشغيل مكب نفايات في إحدى مدن ولاية صفاقس، في حين قال الرئيس قيس سعيد إن أزمة النفايات افتعلها من يريدون ضرب مرافق الدولة.

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