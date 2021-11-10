2021/11/10 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حين تم الإعلان عنه مدربا جديدا لبرشلونة، الاثنين، سلط تشافي هيرنانديز الكثير من الضوء على أهمية الانضباط، الأمر الذي سيساعد الفريق على العودة إلى مساره الصحيح.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن تشافي يبدو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد توليه تدريب برشلونة..



تشافي يصدم بيكيه بهذا القرار المركز الخبري الوطني.

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