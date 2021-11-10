الإعمار توضح أبرز الأعمال بمشروع مجاري الديوانية الكبير ونسبة إنجازه

2021/11/10 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، نسبة إنجاز مشروع مجاري الديوانية الكبير، فيما أوضحت أبرز الأعمال الجارية فيه.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة حققت مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع مجاري الديوانية الكبير في المحافظة، بنسبة انجاز بلغت نحو 60%، باشراف المديرية العامة للمجاري التابعة للوزارة". وأضاف البيان، أن "المشروع يتضمن في أعماله تنفيذ شبكات ثقيلة وامطار ومحطات رفع ووحدة معالجة مركزية، وسيُسهم المشروع في تقليل اثر التلوث البيئي وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة".وأشار إلى أن "الاعمال مستمرة في مد الشبكات واعمال توصيلات الدور السكنية، وصب المنهولات الموقعية في أحياء المدينة وغيرها من الاعمال الملحقة في منشآت وحدة المعالجة".

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