اعادة 12 إرسالية مخالفة للمواصفات إلى الجانب الإيراني

2021/11/10 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إعادة إرسالية من 12 شاحنة مخالفة إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية الحدودي.وقال بيان لهيئة المنافذ ، “تمت إعادة إصدار 12 شاحنة إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.وأضاف: “تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ”.

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