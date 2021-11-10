الكاظمي في مدينة الصدر (فيديو)

2021/11/10 | 17:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح شارع "الفلاح" في مدينة الصدر بحلته الجديدة.

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