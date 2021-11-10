شاهد ما حدث لكلب حاول مواجهة أسد جبل ضخم تسلل لمنزل مالكيه

2021/11/10 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد ليلي مرعب رصدته كاميرا مراقبة في مدينة لافيرن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاول أسد جبلي ضخم التسلل لمنزل إحدى العائلات في حي سكني، لكن كلبهم انطلق بشجاعة لملاحقة الحيوان المفترس، حيث دارت مواجهة عنيفة بينهما.

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