التيار الصدري يؤكد للسفير الفرنسي تطلع الشعب العراقي لحكومة تلبي طموحاته

2021/11/10 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الأربعاء، للسفير الفرنسي، تطلع الشعب العراقي لحكومة تلبي طموحاته في العيش الرغيد والحياة الحرة الكريمة.وقال بيان صادر عن الهيئة السياسية للتيار […]

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