ولي العهد يؤكد التزام السعودية بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية

2021/11/10 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، في بداية الاتصال، بإعلان ولي …

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