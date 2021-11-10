2021/11/10 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت هيئة الرأي في وزارة التربية اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، لبحث آخر مستجدات العلمية التعليمية والتربوية بحضور وكلاء الوزارة، من اجل الوقوف على اهم المشاكل التي تُعيق حركة تقدم التعليم والعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة الانتساب والغاء نظام الكورسات.. جملة من القرارات تتخذها وزارة التربية المركز الخبري الوطني.

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