محافظة بغداد تفاتح المالية بشأن موظفي الاجور اليومية (وثيقة)

2021/11/10 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، إرسال بيانات المشمولين بقراري 315 و337 إلى وزارة المالية، لغرض اضافة التخصيص المالي اللازم من اجل معالجة موظفي الاجور اليومية.

وقالت المحافظة في بيان، اليوم (10 تشرين الثاني 2021)، إنها "أرسلت كتابين الى وزارة المالية، بتوقيع محافظ بغداد محمد جابر العطا، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بموظفي "الاجور اليومية" المشمولين بقراري مجلس الوزراء المرقمين، 315 و337 لسنة 2019، الى وزارة المالية، لغرض اضافة التخصيص المالي اللازم، لتنفيذ القرارين آنفي الذكر.

وأضافت، أن "البيانات تتعلق بدوائر فك الارتباط المتمثلة بمديرية ماء محافظة بغداد، ومديرية زراعة بغداد، ومديرية مجاري محافظة بغداد، ومديرية التخطيط العمراني، ودائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومديريتي الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة)، كذلك مديرية بلديات محافظة بغداد، ودائرة العمل والتدريب المهني، ودائرة صحة بغداد/ الكرخ".

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