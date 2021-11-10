2021/11/10 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وَجّهَ الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاربعاء، الفريق الاستشاري للجنة الحكومة الإلكترونية بتكثيف جهودها؛ لإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية، بالتعاون مع الفريق التنفيذي والجهات ذات العلاقة، بما يتوافق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يُوجّه بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية الخاصة بالخدمات المقدمة إلى المواطنين المركز الخبري الوطني.

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