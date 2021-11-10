2021/11/10 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الصادرات العراقية من التمور، فيما حددت الدول المستوردة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “تصدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حجم الصادرات العراقية من التمور..



وهذه الدول المستوردة المركز الخبري الوطني.

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