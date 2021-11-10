2021/11/10 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، السبل الكفيلة للخروج من الازمة السياسية.

كما ناقش اللقاء ملفات الوضع السياسي، ونتائج الانتخابات، والسبل الكفيلة بالخروج من الازمة السياسية، التي تشهدها البلاد, وشدد الجانبان على ضرورة اعتماد الاطر الدستورية والقانونية واللجوء الى الحوار والتهدئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري والاعرجي: يجب اعتماد الاطر الدستورية والقانونية للخروج من الازمة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري والاعرجي: يجب اعتماد الاطر الدستورية والقانونية للخروج من الازمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).