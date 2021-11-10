2021/11/10 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان (HRF)، غاري كاسباروف، الفنان العالمي، جاستن بيبر، إلى إلغاء حفله المقرر إقامته في السعودية، "كخطوة تضامنية مع المعاناة المستمرة للشعب السعودي"، بحسب بيان نشره موقع المؤسسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية تدعو فنانا عالميا لإلغاء مشاركته بحفلة في السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة حقوقية تدعو فنانا عالميا لإلغاء مشاركته بحفلة في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).