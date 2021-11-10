مقتل صحفية يمنية حامل في انفجار سيارة في عدن

2021/11/10 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلت صحفية يمنية حامل في انفجار سيارة في عدن، الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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