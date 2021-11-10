مصر تتصدر قائمة المستوردين.. الزراعة العراقية تعلن ارتفاع حجم صادرات التمور

2021/11/10 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، ارتفاع حجم الصادرات العراقية من التمور، فيما حددت الدول المستوردة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (10 تشرين الثاني 2021)، إن "تصدير التمور تزايد بوتيرة تصاعدية ابتداء من سنة 2019 والسنوات اللاحقة، حيث بدأ الإنتاج من 600 الف الى 750 الف، ووصل الى تفاعل اكثر لسنة 2021 وبزيادة اكثر من العام الماضي بحوالي 25% وقرابة 900 الف، ومن الممكن أن نصدر منها قرابة 750 الف على أقل تقدير"، مبينا أن "وتيرة التصدير اليوم متصاعدة ونحن ندعم هذا التوجه من خلال دوائرنا وتقليص الروتين".

وأشار إلى أن "التصدير يتم لعديد من الدول ومنها مصر وهي مركز للتمور العراقية واكثر التجار منها اضافة الى تركيا ودول المغرب العربي ودول اخرى حجزت التمور العراقية مثل إيطاليا"، موضحا أن "التمور العراقية وخصوصا الزهدي الذي انتاجه بالعراق يقارب 60% يعد من افضل التمور كونه يدخل في الكثير من المصنعات والأمور التي تخص التصنيع وبالتالي مرغوب وعملية نقله بين الدول مرغوبة لأنه يتحمل بشكل مغاير لباقي التمور الناضجة الأخرى".

وأوضح أن "النقل يتم ضمن صناديق محددة ونحن متفائلون أن يكون هذا العام اكثر تصديرا من كل الأعوام السابقة"، مبينا أنه "لا توجد تسعيرة محددة وهناك عرض وطلب والتجار حسب رغبتهم والتاجر هو المصدر ونحن فقط ندعم القطاع الخاص حتى يصدر التمور وكل تاجر مرتبط بدولة لتصدير التمور وتجار خارج العراق يتعامل معهم وفق أسعار معينة وفق النقل وامور أخرى".

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