أدفوكات: نتطلع للفوز رغم صعوبة المهمة

2021/11/10 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدَ مدربُ منتخبنا الوطني، الهولندي ديك ادفوكات، على ضرورةِ الفوز على منتخبِ سوريا يوم غدٍ الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعةِ الأولى للتصفيات الآسيويّةِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.

وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة سوريا مساء اليوم الأربعاء: المباراةُ صعبةٌ على كلا المنتخبين، وهذه المرةُ الأولى تحت قيادتي يتم استدعاءُ مجموعة من اللاعبين الجدد المحترفين، وهم (6) لاعبين من السويد وانكلترا والدنمارك، حيث نسعى لضخِ دماءٍ جديدةٍ في تشكيلة المنتخب، خصوصاً ان الفترة الماضية اقتصرت على اللاعبين المحليين، وكلُ ما علينا أن نواصل العملَ ونحصد النقاطَ للعودة الى المنافسة.

وأضافَ: معظم نتائج مباريات المجموعة كانت متقاربةً فيما بينها باستثناء مباراتنا ضد إيران، حيث تفوقوا نتيجةَ جاهزية لاعبيهم المحترفين في أوروبا، وبالرغم من حساسيةِ مباراتنا أمام سوريا المهمة فلا تزال هناك في حساباتنا ست مبارياتٍ متبقية.

وعن تعويضِ غياب المهاجم (أيمن حسين) الذي يغيبُ بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين، أوضحَ: ان هناك خمسةَ مهاجمين كل واحدٍ منهم قادرٌ على تعويض الغياب، منوهاً الى قدراتِ اللاعب الشاب (علي الحمادي) ذي الـ 19 ربيعاً.

وأشارَ ادفوكات، أثناء المؤتمر الصحفي، إلى: انه في حالِ إقالته من قبل الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم فإنه لن يطالب بشرطهِ الجزائي لأنه قبلَ بمهمةِ تدريب العراق كنوعٍ من التحدي الشخصيّ، وغايته الأهم هي الوصولُ الى مونديال قطر 2022.

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