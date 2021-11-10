2021/11/10 | 18:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادات امنية تتحدث عن الاوضاع في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SRnoMNbEJ6M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادات امنية تتحدث عن الاوضاع في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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