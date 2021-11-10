كم مدرسة يجب بناؤها في العراق؟.. التربية تجيب

2021/11/10 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الأربعاء، أن 50 % من المدارس في العراق بحاجة إلى إعادة تأهيل، مؤكدة ان مشروع الألف مدرسة لن يسد الحاجة للأبنية المدرسة، لان البلد في حاجة الى 8000 مدرسة.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (10 تشرين الثاني 2021)، إن "نقل الصلاحيات وتسلم المدارس مرتبطان بالمحافظين والتخصيصات المالية في الموازنة المخصصة للأبنية"، مبينا أن "الجهة التي تضع التخصيصات المالية هم المحافظين".

وأضاف القيسي، أن "هنالك تفاوتا بين محافظة وأخرى، حيث إن الأمانة العامة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمكنوا من حل جميع الملفات المتعلقة بالأبنية المدرسية التي كانت متوقفة منذ عام 2012 فما فوق".

واوضح، ان "المشاريع التي أنجزت بنسبة اكثر من أربعين بالمئة، تم اطلاق تخصيصات مالية لها، وبدأ العمل فيها".

واشار الى ان "بعض المدارس التي لم تصل الى نسبة انجاز محددة، تم سحب العمل من الجهات المسؤولة المتلكئة، واحالتها الى شركات أخرى، لاستئناف العمل وأنجاز المشاريع المتوقفة منذ اكثر من عشر سنوات".

وبين، أن "لجنة الاعمار في مجلس الوزراء باشرت بالتنسيق مع المحافظين، لاكمال مشروع الألف مدرسة، وبدأ العمل في المراحل الأولى، من خلال فحص التربة للبدء في المشروع".

ولفت إلى أن "مشروع 1000 مدرسة لن يفي بالغرض، حيث إن الوزارة تحتاج الى اكثر من 8000 مدرسة، ولدينا اكثر من مليون و800 الف طالب، موزعين على 16 الف مدرسة، لذلك بالتأكيد هنالك زخم وتراكم في اعداد الطلاب داخل الصف الواحد"، مؤكدا "وجود 50% من المدارس تحتاج الى إعادة بناء وتأهيل".

وعبر عن أمله، في أن "تعمل الحكومة القادمة على تخصيص مبالغ لكل مدرسة لتأهيل الحمامات والاسطح، ونحن أقبلنا على موسم الشتاء، والامطار ستؤثر على المدارس"، داعيا "الحكومة الجديدة لزيادة المخصصات لتتمكن وزارة التربية من إعادة تأهيل ابنية المدارس".

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