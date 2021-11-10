واشنطن بصدد فرض عقوبات على شخصيات “تعرقل الانتخابات الليبية”

2021/11/10 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني متقال موقع Africa Intelligence إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على شخصيات “تسعى لعرقلة الانتخابات” المقررة في ليبيا، بينها تجميد الأصول، وحظر السفر.وأضاف الموقع: “بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل […]

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