اياد علاوي يبعث رسالة الى المرجع السيستاني

2021/11/10 | 18:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرسالة تكسف عن الانكسار والتراجع والتشظي .

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