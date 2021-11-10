غرامة قدرها 2.4 مليار يورو.. غوغل تخسر استئنافا ضد الاتحاد الأوروبي

2021/11/10 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت شركة غوغل استئنافا، الأربعاء، ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث، ما يعد فوزا كبيرا تسجله الكتلة في نزاعها مع عملاق التكنولوجيا ضد الاحتكار.

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