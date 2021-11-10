2021/11/10 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بعث رئيس الجبهة الوطنية اياد علاوي، اليوم الأربعاء، رسالة الى المرجع الديني السيد علي السيستاني، دعاه فيها الى التدخل العاجل حفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني. وذكرت المتحدث الرسمي باسم الجبهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيها دعوة للتدخل العاجل..



علاوي يبعث رسالة للسيد السيستاني المركز الخبري الوطني.

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