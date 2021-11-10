العامري يلوّح بمقاطعة العملية السياسية بالكامل

2021/11/10 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

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العامري لوفد الاتحاد الوطني: لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل.

استقبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري اليوم الأربعاء وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة السيد خالد شواني بمكتبه في بغداد ، وأبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات.

العامري خلال اللقاء قال "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل ، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد ، مبيناً أن" ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها ، مؤكداً على أن "الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية"، فيما أشار إلى أن المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها

من جانبه ، شدد الوفد الكردي على عمق العلاقة والشراكة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى السياسية في بغداد

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