2021/11/10 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يضع الحجر الاساس للمبنى الجديد لدار العطاء لرعاية المسنين المركز الخبري الوطني.

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