إعلام فرنسي: الرئيس الجزائري لا يرد على اتصالات ماكرون الهاتفية

2021/11/10 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “l’opinion” الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول بداية الأسبوع الاتصال هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكن محاولاته باءت بالفشل.وحسب الصحيفة، فإن ماكرون حاول الاتصال هاتفيا مع الرئيس […]

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