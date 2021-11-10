خلال زيارته دار العطاء للمسنين.. الكاظمي يضع حجر الأساس لمبناها الجديد

2021/11/10 | 19:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي اطلع على أحوال النزلاء وأوضاعهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

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