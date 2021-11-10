طالب يضع ركبته على رقبة آخر.. أزياء هالوين تثير الغضب في مدرسة أمريكية

2021/11/10 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة تظهر طالبًا يرتدي زي ضابط شرطة يجثو فوق آخر في مشهد يمثل على ما يبدو مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة مينيابوليس، ديريك شوفين، الكثير من الغضب في مدرسة ثانوية بولاية واشنطن الأمريكية.ويبدو أن ذلك يأتي ضمن الاستعداد للاحتفال بعيد الهالوين.

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