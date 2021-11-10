الأنواء: تزايد أعداد السيارات أثر على الأجواء ولا مؤشرات لتساقط أمطار غزيرة

2021/11/10 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأميرأكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، أن تزايد أعداد السيارات أثر بشكل سلبي على الأجواء بسبب كثرة الانبعاثات، فيما كشفت عن وجود تذبذب بدرجات الحرارة.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الطقس لهذا اليوم صحو في المناطق الوسطى ولا تغير بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما الرياح فجنوبية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة (10-20) كم/س في عموم المحافظات". وأوضح، أن "درجات الحرارة سجلت في بغداد 29 درجة، ومناطق الفرات الاوسط سجلت من 29 الى 31 درجة، في حين أن محافظات الجنوب ستكون درجات الحرارة فيها من 29 الى 33 درجة باغلب مناطقها"، مبينا أن "محافظة دهوك سجلت 25 درجة، واربيل 26 درجة، فضلا عن محافظة السليمانية سجلت 23 درجة وكركوك 29 درجة اما محافظة نينوى فسجلت 27 درجة".وأضاف الجابري، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائما مع فرص محتملة لتساقط امطار خفيفة بالمناطق الوسطى والجنوبية"، مشيرا الى "احتمالية حدوث تغييرات في احوال الطقس".وبين، أن "الاحتباسات الحرارية والغازات الدفيئة، فضلا عن اعداد السيارات وكثرة الانبعاثات أثرت بشكل سلبي على الأجواء"، لافتا الى أنه "حتى الان لا توجد مؤشرات على وجود امطار غزيرة او موجة قطبية وهنالك تذبذب في درجات الحرارة".

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