الكاظمي بعد زيارة مدينة الصدر ودار العطاء: يجب أن يستمر العمل لإعادة إعمار مدننا

2021/11/10 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عقب زيارته إلى مدينة الصدر ودار العطار لرعاية المسنين.

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وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (10 تشرين الثاني 2021)، "اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح، العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة، آنَ الأوان أن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا".

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، (10 تشرين الثاني 2021)، انه "أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين هنأوا سيادته بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف السيد رئيس مجلس الوزراء".

وأجرى الكاظمي جولة في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر، واطلع على "سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع سيادته لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجه الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات".

ودعا الكاظمي إلى "إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة".

ووضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، حجر الأساس للمبنى الجديد لدار العطاء لرعاية المسنين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، إنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لدار العطاء لرعاية المسنين في منطقة الرشاد شرق بغداد، ووضع حجر الأساس للمبنى الجديد للدار، الذي سيشيد بدعم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف ضمن مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين)، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وقال الكاظمي وفق البيان، إن "هذه الخطوة تأتي من أجل تقديم العرفان لهذه الشريحة التي خدمت العراق، وقدمت العطاء في مختلف الوظائف أو الأدوار، ولها الحق الآن في الرعاية والاهتمام.



وإن هذه الدار ستشيد وفق أفضل المواصفات المطلوبة خدمة لشريحة المسنين".

وتابع البيان، "واطلع الكاظمي على أحوال النزلاء وأوضاعهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم".

والتقى الكاظمي وفق البيان بالكادر المشرف على تأمين الخدمات لنزلاء الدار، وقيّم أداءهم الإنساني عالياً، مؤكداً أهمية الرعاية المعنوية والمادية والصحية المقدمة للمسنين، ووجه سيادته بتلبية احتياجاتهم، والوقوف على طلباتهم.

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