2021/11/10 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحاف الفتح هادي العامري، الأربعاء، رفضه لفرض الإرادات، مهدداً باللجوء لمقاطعة العملية السياسية إذا لم تعالج الطعون.

وقال مكتب العامري في بيان، إن “رئيس تحالف الفتح استقبل اليوم الأربعاء وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني بمكتبه في بغداد، وأبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات”.

ونقل البيان عن العامري قوله، “لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد”.

وأضاف أن “ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها”، مؤكداً أن “الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية”.

وأشار إلى أن “المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).