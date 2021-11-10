الانواء الجوية: أعداد السيارات أثرت سلبآ على الطقس

2021/11/10 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، أن تزايد أعداد السيارات أثر بشكل سلبي على الأجواء بسبب كثرة الانبعاثات، فيما كشفت عن وجود تذبذب بدرجات الحرارة.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر […]

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