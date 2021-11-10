2021/11/10 | 19:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الاربعاء، عزم العراق متابعة اجراءات استرجاع الأرشيف اليهودي لما يحمله من أهميةٍ تاريخيةٍ.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “جاء ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة يؤكد عزم العراق على استرجاع الأرشيف اليهودي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يؤكد عزم العراق على استرجاع الأرشيف اليهودي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يؤكد عزم العراق على استرجاع الأرشيف اليهودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).