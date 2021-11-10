عبدتك بعد الله ..! ذكرى مرورعام على رحيل المحامي والكاتب جريس الهامس - مريم نجمه

2021/11/10 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه عبدتك بعد الله ..! أقامت العائلة والأصدقاء صلاة وقداس وتكريم, لذكرى مرور سنة على رحيل المحامي والكاتب المناضل التاريخي الماركسي..



الرفيق والحبيب جريس الهامس لروحه النبيلة الطاهرة السلام والسكينة والخلود ليكن للأبد ذكراه , قدوة لنضال الشعوب التوّاقة للحرية والعدالة ودولة القانون والكرامة الإنسانية .



مريم نجمه وعائلتها - 8 / 11 / 2021 ................



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