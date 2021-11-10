الخميس..اجتماع

2021/11/10 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن التيار الصدري، اليوم الأربعاء، عن عقد اللجنة التفاوضية للتيار اجتماعا مهما مع إحدى القوى السياسية.

وقال اعلام التيار الصدري في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنة التفاوضية للكتلة الصدرية تعقد يوم غدٍ الخميس الساعة الـ 10 صباحًا اجتماعًا مهمًا مع إحدى القوى السياسية في مقر الهيأة السياسية للتيار الصدري بمنطقة المسبح قرب الزيوت النباتية".

وأضاف ان " أبرز محاور الاجتماع سيناقش تداعيات نتائج الانتخابات".

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