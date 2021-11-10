العراق ومصر يبحثان التعاون الثقافي والفني

2021/11/10 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم اليوم الأربعاء سفير جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل.وأكد الوزير / حسب بيان للوزارة / عمق العلاقات بين البلدين مبينا انه تم قطع شوط كبير في مجال التواصل، والدعم بين البلدين الشقيقين، والآن نحن بحاجة لوضع الخطط المناسبة للتعاون الثقافي والفني، وغيرها من المجالات.من جانبه أكد السفير المصري : استعداد بلاده للتعاون في مجال المتاحف، مع امتلاك الخبرة الكافية في مجال العرض، فضلاً عن امتلاك كوادر مصرية مختصة في ترميم المخطوطات.مشيرا الى أنَّ آفاق التعاون واسعة، ومن شأنها تعزيز التقارب الثقافي بين البلدين./انتهى3

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