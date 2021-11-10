2021/11/10 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجول رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في شوارع العاصمة بغداد، الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال.. الكاظمي يتجول في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال.. الكاظمي يتجول في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).