اهتمام عراقي باسترجاع الأرشيف اليهودي من الولايات المتحدة

2021/11/10 | 19:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية استئناف الجهد الدبلوماسي مع الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة.

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