في أكبر اكتتاب لشركة أمريكية منذ قرابة 10 سنوات.. تداول أسهم ريفيان للسيارات الكهربائية

2021/11/10 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى، سيتم التداول على أسهم شركة "ريفيان" المالكة للسيارة الكهربائية المدعومة من كل من فورد وأمازون في بورصة ناسداك، الأربعاء.

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