التعليم تختتم مؤتمرها الدولي الخاص بنظام بولونيا لتحديث التعليم الجامعي

2021/11/10 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرها الدولي عن نظام (Bologna Process) والشراكة الأوربية لتحديث التعليم الجامعي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "اختتمت أعمال مؤتمرها الدولي الموسوم (Bologna Process in Iraq Higher Education) الذي أقيم بالتعاون مع منظمة سبارك الهولندية وبمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والجامعات الأوربية"، لافتة إلى أن "أعمال وفعاليات وحوارات اليوم الثاني من المؤتمر سلطت على مهام ومنظور مشروع مسار بولونيا واستعرض المشاركون مسار هذا النظام الذي تعتمده تسع وأربعون دولة أوربية ومرتكزاته التي تستند الى تعزيز مفاهيم التعليم ومحورية الطالب وتمكينه من الأدوات العملية وتنمية المؤهلات على وفق النظام الأوربي للاعتماد الأكاديمي".وأضافت، أن "الجلسات الختامية تضمنت أوراقا بحثية وعروضا ومداخلات علمية قدمها المشاركون من ممثلي المنظمات الدولية ومسؤولي وزارة التعليم العالي وجامعاتها وخبرائها عن إمكانات تطبيق نظام مسار بولونيا في التعليم العالي في العراق على وفق الاختصاصات والمتطلبات التي يفرضها سوق العمل فضلا عن تحقيق ضمان الجودة ومد جسور الشراكة العالمية في مجال تحديث برامج وأنظمة التعليم الجامعي".

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