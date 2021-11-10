طقس العراق: عدم استقرار جوي وأمطار رعدية تضرب عدداً من المناطق غداً

2021/11/10 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر البلاد بموجة أمطار بدءأ من يوم غد الخميس.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (10 تشرين الثاني 2021)، إن "تغيرات ستطرأ على الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث تشير آخر التحديثات الصادرة من نماذج الطقس العالمية مساء اليوم الاربعاء، إلى عدم وجود انخفاض محسوس على درجات الحرارة خلال يوم الجمعة المقبل لتقتصر الأجواء على انخفاض طفيف في درجات الحرارة".

وأضاف، "اما بالنسبة إلى الانخفاض الحاد المتوقع في درجات الحرارة منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، أيضا تشير آخر التحديثات إلى تراجع تأثير الكتلة ليقتصر تأثيرها على الاقسام الشمالية والغربية فقط من البلاد مع تأثيرات محدودة لباقي اقسام البلاد".

وتابع، "ولكن آخر التوقعات تشير إلى تعرض بعض مناطق البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية ساعات صباح يوم الجمعة، حيث متوقع أن تشهد الاقسام الشرقية من البلاد هطول أمطار رعدية معتدلة الشدة تغزر على فترات، وستكون المدن المرشحة لتساقط الأمطار هي: واسط وميسان واقصى شمال شرق الديوانية، وربما قد تمتد فرص الامطار لتشمل أجزاء من العاصمة بغداد وبعض مناطق الفرات الأوسط والبصرة، ومجملها عبارة عن زخات من الأمطار الخفيفة المتفرقة الى قطرات، وقد تنعدم بشكل تام أو تهطل حسب توفر العناصر الجوية".

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